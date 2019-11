Booksmart, la compagni aerea Delta ripristinerà le scene di sesso eliminate

Negli ultimi giorni ha suscitato non poco scalpore la notizia che la compagnia aerea Delta avesse tagliato alcune scene di sesso omosessuale da Booksmart e Rocketman, le due pellicole a sfondo LGBTQ+ trasmesse a bordo. Adesso la compagnia si direbbe pronta a fare ammenda, trasmettendo le versioni complete dei film.

La regista di Booksmart: La Rivincita delle Sfigate Olivia Wilde ha dichiarato di essere devastata dalla censura della Delta, riguardante una scena che vede impegnate le due protagoniste Gigi (Kaitlyn Dever) e Hope (Diana Silvers) che, tra le mura scolastiche, sperimentano la loro sessualità.

Booksmart è anche la prima prova da regista per la Wilde, che sorprende il pubblico con una commedia frizzante e pungente sull'adolescenza, l'ultimo anno di liceo e le prime esperienze sessuali e le insicurezze che talvolta ne derivano.

Ad essere censurato è stato anche Rocketman, il film diretto da Dexter Fletcher narrante la vita di Elton John dal debutto alla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni '80. Nel cast Bryce Dallas Howard (Sheila Eileen), Taron Egerton (Elton John) e Richard Madden (John Reid), questi ultimi protagonisti di una scena omosessuale estremamente esplicita, come non ne erano state girate da Brokeback Mountain nel 2005.

La Delta si sarebbe giustificata asserendo che proprio le case cinematografiche spesso creano due versioni delle pellicole, una estesa e l'altra editata, e che al momento della scelta dei titoli per la libreria streaming abbiano scelto in modo del tutto casuale le versioni ridotte. Dopo essersi scusata, e sottolineando che non c'era alcun secondo fine di censura per scene LGBTQ+, la portavoce ha tranquillizzato i media dichiarando che un episodio del genere non capiterà più.