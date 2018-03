Book Club: Jane Fonda e Diane Keaton matte per Cinquanta sfumature nel trailer

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer di, nuova commedia con protagonistealle prese con il romanzo di

La pellicola segue la storia dei quattro amiche di vecchia data le cui vite cambiano drasticamente dopo che al loro club del libro organizzato mensilmente leggono Cinquanta Sfumature di Grigio di E. L. James. Il film uscirà nella stessa settimana di Deadpool 2, con Ryan Reynolds, e di Show Dogs.

Nel cast di Book Club, scritto e diretto da Bill Holderman (A Walk in the Park), vede nel cast la presenza di Jane Fonda (Barbarella, Monster-In-Law), Alicia Silverstone (Clueless, Batman & Robin), Candice Bergen (Murphy Brown, Miss Congeniality), Mary Steenburgen (Step Brothers, Back to the Future Part III), Diane Keaton (Something’s Gotta Give, The Family Stone), Andy Garcia (Ocean’s Eleven, The Godfather: Part III) e Craig T. Nelson (Coach, The Incredibles).

Paramount Pictures distribuirà il film nelle sale statunitensi a partire dal 18 maggio 2018.

Dopo aver visto la Fonda in Padri e figlie di Gabriele Muccino e in Youth - La giovinezza di Paolo Sorrentino, l'attrice è tornata a recitare al fianco di Robert Redford nel film Netflix Le nostre anime di notte.