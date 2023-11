Book Club, Diane Keaton e Jane Fonda furono le prime scelte per i loro ruoli!

Book Club è una delle pellicole recenti che ha saputo riunire al meglio un cast di vere e proprie leggende di Hollywood. Avere nel cast attrici come Diane Keaton e Jane Fonda significa avere delle personalità più che impegnative da gestire sul set. Ma i loro ruoli per chi erano stati pensati?

Proprio come in Godzilla II dove Millie Bobby Brown fu la prima scelta per il suo personaggio, pare che anche in questo caso sceneggiatori e produttori abbiano pensato in maniera unanime a solo due attrici. Molto spesso gli autori quando scrivono le sceneggiature si prefigurano nella mente alcuni volti a cui "appoggiarsi" per dare maggior vita ai propri personaggi. Capita, non di frequente, che gli interpreti a cui gli sceneggiatori avevano pensato vengano coinvolti direttamente nella realizzazione del film proprio in quei ruoli.

E' proprio questo quello che è successo in Book Club, gli sceneggiatori avevano infatti pensato già dall'inizio a Diane Keaton e Jane Fonda per il ruolo di Diane e Vivian. Non fu particolarmente difficile per i produttori convincersi a contattare due giganti del cinema per interpretare i due personaggi. Le due, nonostante fossero state pensate fin dall'inizio per le protagoniste sono riuscite a dare nuove sfumature alle protagoniste.

S e vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, Diane Keaton ha ricordato un momento commuovente vissuto sul set. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!