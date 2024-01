Book Club 2: dove vedere in streaming e in tv il film con Jane Fonda e Diane Keaton

Dopo il grande successo dell'originale Book Club - Tutto può succedere, arriva in tv e in streaming in Italia l’esilarante sequel della commedia con protagoniste Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, ovvero Book Club 2: Il capitolo successivo.

La storia segue le nostre quattro migliori amiche preferite nel viaggio tra ragazze che non hanno mai compiuto, con l'intento di portare il loro club del libro in Italia: quando le cose vanno fuori controllo e alcuni delicati segreti vengono a galla, però, la vacanza rilassante si trasforma in un'avventura attraverso il Bel Paese, un'avventura che capita una sola volta nella vita.

Le strepitose Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, sempre dirette da Bill Holderman, tornano con il secondo capitolo dell’amatissima commedia al femminile, questa volta alle prese con una nuova avventura ambientata in Italia e con una sceneggiatura firmata da Bill Holderman e da Erin Simms.

Il film sarà disponibile a partire da sabato 6 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e sarà trasmesso anche in streaming dalla piattaforma on demand NOW. Un'occasione perfetta, quella della festa dell'Epifania, per scoprire o riscoprire il famoso Book Club di Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

