Book Club 2: Jane Fonda, Diane Keaton e le altre sono in Italia nelle prime foto dal set

Il primo film di Book Club è arrivato al cinema nel 2018. Adesso le sue protagoniste, Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen, sono pronte a tornare per un secondo capitolo insieme ad Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson. Una nuova foto ci ha mostrato le attrici, arrivate in Italia dove il film è entrato in produzione.

Nello scatto, che troverete in fondo all'articolo, vediamo le donne raggianti, mentre raggiungono chissà quale meta con le loro valigie alla mano. Se ricordate, nel primo film avevamo seguito proprio queste quattro amiche la cui vita era cambiata dopo aver letto 50 Sfumature di Grigio nel loro club del libro mensile. Adesso Keaton, Fonda, Bergen e Steenburgen hanno deciso di fare un bel viaggio in Italia, dove verranno man mano rivelati segreti che trasformeranno la vacanza in un'avventura.

Al già citato cast si aggiungono alcuni attori di gran livello, come Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta. In regia e sceneggiatura ci sarà invece il ritorno dei responsabili del primo capitolo: Bill Holderman e la sceneggiatrice Erin Simms.

La data di uscita di Book Club 2 non è ancora stata rivelata. Ovviamente la Paramount si aspetta un gran successo, soprattutto dopo i numeri registrati dal primo capitolo: la pellicola ha infatti incassato oltre 104 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 14 milioni di dollari.

Ora non ci resta che attendere. Se ancora non avete visto il primo film, il trailer di Book Club potrebbe convincervi a farlo.