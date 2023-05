Book Club 2, Diane Keaton ricorda un momento commovente delle riprese del sequel

Nel 2022 Diane Keaton è tornata sul set di Book Club, con il sequel del film del 2018 intitolato Book Club - Il capitolo successivo, in uscita nelle sale l'11 maggio. La star di Io e Annie ha ripreso il proprio personaggio nel seguito e ha raccontato un momento molto commovente delle riprese del film di Bill Holderman.

Intervistata da The Hollywood Reporter, Keaton ha parlato di un momento molto pacato vissuto con il personaggio di Jane Fonda, nel quale discutono di rimpianti e opportunità mancate:"È stato commovente per me. È andata bene, mettiamola così. Perché a volte sei così preoccupata per una certa cosa, specialmente se riguarda emozioni e sentimenti e preoccupazioni e tutto il resto. La verità è che se lasci perdere e sei con qualcuno che rispetti davvero, tutto funziona". Su Everyeye trovate le prime foto dal set di Book Club 2.



L'attrice era entusiasta di girare in Europa:"Abbiamo fatto il primo, ed è stato davvero divertente. E poi il secondo sarebbe stato in Europa. Ho pensato che funzionasse bene. Naturalmente, le persone con cui lavoro sono brillanti, quindi questo mi ha aiutato. E ci sono le parti felici, nelle quali devo piacere agli uomini. Quei piccoli, minuscoli momenti in cui devo piacere agli uomini" scherza Keaton.



In questo seguito di Book Club - Tutto può succedere, Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen) e Carol (Mary Steenburgen), decidono di portare il loro club del libro in Italia ed esaudire uno dei loro sogni.



A fine aprile è stato distribuito il final trailer di Book Club - Il capitolo successivo.