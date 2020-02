Bong Joon-ho a Tarantino e Scorsese: 'Segherei quest'Oscar per dividerlo con voi'

Impossibile non provare simpatia per Bong Joon-ho vedendolo accettare l'Oscar per la Miglior regia con quel faccione da bimbo felice, quasi incredulo di aver realmente colpito al cuore l'Academy con questo Parasite ormai già entrato di diritto nella storia del cinema.

Catapultato ad una cerimonia che l'ha visto concorrere con i suoi idoli di sempre e addirittura riuscire ad avere la meglio su di loro, il regista coreano non ha resistito alla voglia di ricordare ad ognuno di questi quanto sia stato importante per la sua formazione come filmmaker.

"Quando studiavo cinema da giovane si ripeteva sempre una frase che mi entrò nel cuore, e diceva: 'Più si è personali più si è creativi'. Questa citazione è del nostro grande Martin Scorsese. Quando la gente negli Stati Uniti non conosceva ancora i miei film Quentin [Tarantino] li metteva sempre nelle liste dei suoi film preferiti. Grazie davvero, Quentin. Se l'Academy me lo permettesse prenderei una motosega e taglierei quest'Oscar per darne una parte ad ognuno di voi" sono state le parole di un Bong Joon-ho visibilmente emozionato per il riconoscimento.

Con i premi ricevuti stanotte il regista di Memories of Murder e Snowpiercer ha eguagliato Walt Disney per numero di Oscar vinti in una sola cerimonia. Anche un altro discorso, comunque, ha commosso tutti i presenti al Dolby Theatre: quello di Joaquin Phoenix vincitore dell'Oscar al Miglior attore.