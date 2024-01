Bong Joon ho, il regista svela la sua classifica dei 10 migliori film della storia!

Bong Joon ho è, probabilmente, dei registi asiatici quello più internazionale e che è stato capace di lavorare prestandoci alle logiche di Hollywood ma rimanendo fedele a se stesso. La rivesta Sight and Sound ha voluto approfondire le sue influenze chiedendogli un suo parere in fatto di cinema.

Oltre ad aver ottenuto le sue più grandi soddisfazioni con Parasite, arrivando addirittura a dominare agli Oscar, Bong Joon ho nel corso degli anni ha dimostrato di essere legato in egual misura al cinema asiatico, europeo e americano raccontando quanto registi come Scorsese abbiano avuto una importanza fondamentale nella sua formazione da cineasta. Nelle ultime settimane Sight and Sound sta redendo note le classifiche dei migliori film della storia del cinema secondo i più grandi registi degli ultimi decenni, svelando scelte che in molti non avrebbero mai potuto minimamente prevedere. Tra questi, ovviamente, c'è anche la top 10 di Bong Joon ho.

Psycho (1960) di Alfred Hitchcock

Hanyeo (1960) di Kim Ki-young

Rocco e i suoi fratelli (1960) di Luchino Visconti

La vendetta è mia (1979) di Shōhei Imamura

Toro Scatenato (1980) di Martin Scorsese

Città dolente (1989) di Hou Hsiao-hsien

Cure (1997) di Kiyoshi Kurosawa

Zodiac (2007) di David Fincher

Mad Max: Fury Road (2015) di George Miller

Lazzaro felice (2018) di Alice Rohrwacher

Il regista coreano non è l'unico ad aver fatto una classifica di questo tipo. Guillermo Del Toro ha svelato la sua classifica dei 10 film migliori della storia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!