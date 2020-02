Bong Joon-ho primo regista sudcoreano a trionfare con l'Oscar alla miglior regia

Un po' di sorpresa l'ha riservata la categoria per la miglior regia, dove Bong Joon-ho ha trionfato grazie al suo lavoro in Parasite, uno dei titoli più amati dell'ultimo anno e vincitore del premio Oscar al miglior film internazionale. Il riconoscimento a Bong Joon-ho è il primo che riceve un autore sudcoreano nella storia del cinema.

In passato altri registi asiatici sono riusciti a portarsi a casa il riconoscimento più ambito nell'ambito della regia cinematografica ma la Sud Corea è riuscita a raggiungere un traguardo storico, che si associa a quello legato al miglior film internazionale, che ha visto proprio la Sud Corea per la prima volta candidata ad un premio cinematografico così prestigioso.



In questi giorni al cinema trovate anche Memories of Murder, uno dei capolavori di Bong Joon-ho, sinora ancora inedito nelle sale cinematografiche italiane. Su Everyeye trovate la recensione di Parasite e la recensione di Snowpiercer, altro titolo molto apprezzato negli Stati Uniti diretto dal regista sudcoreano.