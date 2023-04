Bong Joon-ho, il regista premio Oscar di Parasite e Mickey17 arriva a Firenze

In attesa del suo nuovo thriller sci-fi Mickey17, che avrà per protagonista Robert Pattinson, vi segnaliamo che questa settimana il regista premio Oscar Bong Joon-ho sarà ospite a Firenze in occasione del Florence Korea Film Festival.

L'autore incontrerà il pubblico del festival giovedì 6 aprile, alle 15, presso il cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50r) in una masterclass dal titolo “Geometrie dello sguardo” e alle 20 per presentare il film Mother del 2009, in una nuova versione originale in bianco e nero. A dare il benvenuto in Toscana sarà Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale che consegnerà, prima della masterclass, un riconoscimento a nome di tutta l'assemblea legislativa, che ha patrocinato il Florence Korea Film Fest. “Per la sua produzione artistica e per aver creato un ponte, grazie al cinema, tra l'Italia e la Corea, come nell'indimenticabile scena di Parasite con la canzone di Gianni Morandi a far da sottofondo”.

Con sette lungometraggi, una Palma d’Oro e quattro premi Oscar, Bong Joon-ho è tra i più celebri e osannati maestri del cinema coreano contemporaneo. Dopo la retrospettiva dedicata nel 2011, il regista torna a Firenze per una masterclass che ripercorre la sua carriera, dagli esordi ai giorni nostri. L’incontro è curato dai critici Marco Luceri, Caterina Liverani e Luigi Nepi, e affronterà gli snodi principali della sua idea di cinema: la riflessione sulle fratture che attraversano la società coreana – dai singoli alle diverse classi sociali (come in Barking Dog Never Bite, Mother, il cult Memories of Murder e Parasite) – e sul disastro ecologico annunciato (come in Snowpiercer e Okja) si accompagnano sempre a uno stile che mette insieme l’originalità di uno sguardo autoriale al gusto per un cinema spettacolare e dal forte connotato popolare (come The Host).

Per altri contenuti recuperate il primo teaser trailer di Mickey17, nuovo film dell'autore in arrivo a marzo 2024.