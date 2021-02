Bong Joon-ho, il regista di Parasite pronto al grande ritorno: novità sul prossimo film!

Il regista sudcoreano Bong Joon-ho aveva iniziato a lavorare a due sceneggiature prima del trionfo di Parasite agli Oscar 2020. Ora ha annunciato di averne terminato uno. Con Parasite, Bong Joon-ho ha fatto la storia, diventando il primo film in lingua straniera a vincere l'Oscar al miglior film, nonché altri svariati premi, tra cui la regia.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety nel 2019, Bong Joon-ho aveva dichiarato di essere al lavoro su due follow-up di Parasite. Il primo è un progetto in lingua coreana che si svolge a Seul e combina elementi horror e d'azione mentre il secondo è un dramma in lingua inglese ambientato in parte negli Stati Uniti e in parte nel Regno Unito che racconta un fatto accaduto realmente nel 2016.



Nel corso di un podcast con Rian Johnson, Bong Joon-ho ha ammesso di aver completato uno dei due script, senza specificare di quale si tratti:"Mi sento come se stessi dividendo il cervello in due a destra e a sinistra scrivendo questi due script. Ma ne ho finito uno la scorsa settimana".

Non importa quale delle due sceneggiature Bong Joon-ho abbia finito ma la maniera repentina in cui è riuscito a terminare il nuovo script aumenta la curiosità di fan e addetti ai lavori su questo nuovo progetto completato in fase di scrittura.

