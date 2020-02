Bong Joon-ho parla dei suoi prossimi lavori: un dramma inglese e un horror coreano

Bong Joon-ho ha appena vinto tante statuette agli Academy Awards che due braccia a stento possono portarle tutte insieme eppure, instancabile, il regista coreano è già al lavoro su ben due progetti, come rivelato ai giornalisti nell'intervista rilasciata dopo la premiazione:

"Devo lavorare, è quel che faccio per vivere. Ho lavorato durante tutti gli ultimi vent'anni e, indipendente da ciò che è successo a Cannes o agli Oscar, stavo già lavorando a due progetti prima di essi e adesso continuerò a farlo: questi premi non hanno cambiato nulla [della mia dedizione al lavoro]. Uno sarà in coreano e l'altro sarà in inglese."

Precedentemente il regista aveva già parlato degli altri sui lavori, in particolare della pellicola in lingua inglese:

"Sto lavorando a due differenti progetti, uno in lingua coreana e l'altro in lingua inglese, ma nessuno dei due sarà una pellicola lunga: la durata di entrambi sarà simile a quella di Parasite o Mother. Quello in coreano sarà ambientato a Seoul e avrà elementi unici, sia horror che d'azione. Quello in inglese invece sarà un film drammatico basato su eventi realmente accaduti nel 2016. Ovviamente non saprò tutti i dettagli fin quando non avrò ultimato la sceneggiatura, ma sarà ambientato per metà nel Regno Unito e per metà negli Stati Uniti."

Nonostante Parasite non sia un film appartenente al genere horror, certamente alcuni elementi sono altamente disturbanti nella loro cruda rappresentazione, cosa che rende ancora più entusiasmante l'idea di un film di genere creato dallo stesso regista: chissà se e a quali classici dell'horror asiatico s'ispirerà?

Intanto, Parasite sta per tornare nella sua versione in bianco e nero e, a proposito della serie targata HBO, Mark Ruffalo si dice entusiasta di una possibile collaborazione.