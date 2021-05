Bong Joon-Ho, un nuovo progetto per il regista di Parasite: dirigerà un film d'animazione

Dopo il grande successo di Parasite, il pubblico attende con curiosità il prossimo film di Bong Joon-Ho, che sappiamo al lavoro su varie sceneggiature. Uno dei suoi nuovi progetti è un film d'animazione, che il regista realizzerà con la casa di produzione coreana 4th Creative Party. Ulteriori aggiornamenti sono arrivati questo giovedì.

La stessa casa di produzione, che si occupa principalmente di effetti visivi e computer grafica, ha annunciato che il film sarà "il prossimo progetto dopo il prossimo" per Bong Joon-Ho. Di conseguenza, dovrebbe arrivare prima il film live-action in lingua inglese di cui il regista sta ultimando la sceneggiatura.

Il titolo d'animazione, invece, sarà incentrato sull'interazione tra creature marine ed esseri umani. 4th Creative Party ha sede a Seoul, con filiali anche a Busan e Pechino. Bong Joon-Ho ha già lavorato con la casa di produzione per The Host, Snowpiercer e Okja, mentre tra gli altri film prodotti figurano anche Old Boy, Stoker e The Handmaiden di Park Chan-Wook.

In attesa della serie tv HBO tratta da Parasite, Bong Joon-Ho ha completato lo scorso gennaio la stesura dello script del nuovo film d'animazione, a cui lavorava dal 2018. Con Parasite, come si ricorderà, il regista coreano si è aggiudicato ben 4 Oscar: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior film internazionale.