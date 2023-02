Bong Joon-ho in Italia: il regista di Parasite sarà ospite del Florence Korea Film Fest!

Oltre alla presenza di Park Hae Li di Decision to leave al Florence Korea Fil Fest, la nota manifestazione cinematografica toscana dedicata al cinema coreano ha annunciato un altro ospite illustre, il regista premio Oscar Bong Joon-Ho.

Il pluripremiato regista di Parasite, premio Oscar nel 2020, si aggiunge alla carrellata di ospiti del 21° Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporanea, che quest'anno si svolgerà a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile al cinema La Compagnia e online sulle piattaforme Più Compagnia e MyMovies.

Per Bong Joon-ho si tratta di un grande ritorno a Firenze, dove era stato già ospite al festival nel 2011, quando fu insignito del premio del festival e omaggiato con una retrospettiva dei suoi film. Questa volta, con ben quattro statuette Oscar nel suo palmares personale (miglior film internazionale, miglior sceneggiatura originale, miglior regia e miglior film, tutti vinti per Parasite) l'autore sarà al festival per un’esclusiva masterclass dal titolo “Geometrie dello Sguardo” (giovedì 6 aprile, ore 15 al cinema La Compagnia), dedicata al suo cinema e al suo poliedrico percorso artistico. Tra i suoi lavori ricordiamo The Host (2006), il capolavoro Mother (2009) e il cult Memories of Murder(2003).

Il regista premio Oscar si aggiunge agli ospiti già annunciati come l’attore Park Hae-il e le registe Yim Soon-rye e Jung Joo-ri (July Jung), oltre ai registi Kim Han-min e Choi Kook-hee, che compongono il parterre delle star che saranno presenti a Firenze per questa edizione.