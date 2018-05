Bong Joon-ho ha iniziato le riprese di Parasite, la sua ultima fatica!

Parasite è il nuovo film del regista Bong Joon-ho, regista del famoso prodotto Netflix che, lo scorso anno, ha partecipato al Festival del Cinema di Cannes, il commovente Okia. La notizia è che le riprese della pellicola sono iniziate.

L’esclusiva l'ha riportata Variety e il film parlerà, nello specifico, di una famiglia di quattro persone, in cui mostrano tutti di avere delle caratteristiche molto specifiche. Nonostante il titolo possa trarre in inganno alcuni, il regista ha comunque specificato che non si tratterà di una pellicola che parla di alieni o di strani parassiti.

Il protagonista principale di questo nuovo lavoro di Bong Joon-ho è l'attore coreano Song Kang-ho, piuttosto famoso in patria. Infatti Parasite è un film che sarà completamente girato in lingua coreana, terra madre anche del regista.

Per adesso, non è stata ancora comunicata una data di rilascio per la pellicola. Bong Joon-ho è conosciuto per aver girato film come The Host e Snowpiercer, tra gli altri.