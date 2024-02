Bong Joon-Ho farà un film animato: sarà la produzione coreana più costosa di sempre

In attesa di capire quando uscirà Mickey17, attesissimo sci-fi di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson, il regista sud-coreano premio Oscar per Parasite ha confermato che il suo prossimo film segnerà il suo debutto nel cinema d'animazione.

La notizia è arrivata in queste ore dai media coreani, che hanno riferito che il prossimo progetto di Bong Joon-ho sarà un film d'animazione sulle creature degli abissi la cui produzione inizierà nella seconda metà del 2024, presumibilmente dopo che l'autore avrà concluso il tour stampa per Mickey17: il progetto è ancora senza un titolo ufficiale ma si dice che sarà distribuito a livello mondiale da Sony Pictures.

Inoltre, sempre secondo la stampa coreana il film animato di Bong Joon-ho sarà la produzione più costosa di sempre per la Corea del Sud, con un budget stanziato che equivarrà a circa 55 milioni di dollari americani. Il film, che sarà diretto dall'autore di Mother e Memorie di un assassino, è una storia sul rapporto tra la vita marina e gli esseri umani, e sarà realizzato in CG da Force Creative Party, una società coreana di VFX che ha lavorato diverse volte con Bong Joon-ho: l'autore lavora alla sceneggiatura dal 2018, con i lavori di scrittura completati nel 2021. Il rapporto rivela anche che Bong Joon-ho ha già in mente il prossimo film live-action, che sarà realizzato dopo questa prima opera nel campo dell'animazione.

