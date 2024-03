Bong Joon Ho conferma: il suo prossimo film sarà un film d'animazione

Qualche giorno fa vi avevamo parlato delle prime indiscrezioni sul nuovo film di Bon Joon Ho, regista premio Oscar per Parasite che seguirà l'esempio recente di Guillermo Del Toro lasciando il live-action per l'animazione, e in queste ore sono emerse nuove conferme sul progetto.

Durante un'apparizione ai Crunchyroll Anime Awards 2024, il regista ha confermato di essere a lavoro su un film d'animazione, dicendosi un grande fan degli anime giapponesi: in base al poco che sappiamo, si prevede che il film senza titolo vanterà il budget cinematografico più grande nella storia della Corea del Sud e racconterà una storia, alla cui sceneggiatura Bong Joon-ho lavora dal lontano 2018, incentrata sul rapporto tra la vita marina e gli esseri umani, con uno stile in CGI realizzato in collaborazione con Force Creative Party, una società coreana di VFX con la quale l'autore ha già collaborato diverse volte in passato.

Ricordiamo che, dopo il successo planetario di Parasite, Bong Joon-ho ha recentemente completato il suo nuovo film Mickey17, un thriller fantascientifico con protagonista Robert Pattinson: il film, atteso inizialmente proprio per marzo 2024, nei giorni scorsi è stato rinviato di quasi un anno da Warner Bros Pictures, che lo distribuirà nelle sale a partire dal 31 gennaio 2025.