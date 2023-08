Bones & All, dove vedere l'ultimo film di Guadagnino in attesa di Challengers?

Challengers non sarà presentato a Venezia il 30 agosto 2023, con la critica e il pubblicoche dovranno aspettare per poter assistere all’opera di Luca Guadagnino. In attesa che esca nelle sale possiamo tornare a guardare Bones and All, ultimo film pubblicato del regista palermitano, disponibile in streaming. Vediamo su che piattaforma riscoprirlo.

Dopo esserci chiesti quale film rimpiazzerà Challengers a Venezia dopo l’annuncio del rinvio, e consapevoli che mano a mano che si avvicina la data di uscita nei cinema del film con Zendaya l’attesa si faccia sempre più pressante, abbiamo pensato di tornare a parlare del film che lo ha preceduto, Bones and All, per darvi delle indicazioni più precise su dove trovarlo in streaming.

Bones and All è un horror romantico a tema cannibalistico, tratto dal romanzo omonimo di Camille DeAngelis e candidato al Leone D’Oro nell’edizione del 2022 del Festival di Venezia.

Il film, che rappresenta un esperimento molto particolare e ha ricevuto l’apprezzamento del pubblico e della critica, è disponibile dall’8 agosto 2023 sulla piattaforma di streaming Prime Video di Amazon e vede nel cast principale Taylor Russell e Timothéè Chalamet nel ruolo di due cannibali alle prese con la loro peculiare storia d’amore.



Sicuri che Bones and All saprà mitigare l’attesa per il nuovo e già molto discusso film di Guadagnino, vi lasciamo alla notizia che Zendaya si è allenata per tre mesi per imparare a giocare a tennis per Challengers.