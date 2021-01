Bones & All, Luca Guadagnino e Timothée Chalamet di nuovo insieme per un nuovo film?

Squadra che vince non si cambia, o almeno, ci si prova. riusciranno Luca Guadagnino e Timothée Chalamet a lavorare di nuovo insieme per l'horror love story Bones & All?

Chiamateci col nostro nome per il prossimo film: il regista di Call Me By Your Name Luca Guadagnino e l'attore protagonista del film candidato all'Oscar nel 2018 Timothée Chalamet, assieme all'attrice Taylor Russell (Waves, Escape Room) sarebbero in trattative per la pellicola Bones & All.

Guadagnino si occuperebbe della regia, Chalamet e Russell sarebbero le star del film, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Dave Kajganich, già dietro lo script di Suspiria, altra pellicola targata Luca Guadagnino.

Al momento non è stata fornita una possibile data d'uscita per Bones & All, ma questo potrebbe essere il progetto cinematografico che riunirà finalmente il filmmaker italiano e l'interprete statunitense al di fuori del set della trasposizione del romanzo di Aciman.

Nel frattempo, Timothée Chalamet farà prossimamente capolino sul grande schermo con The French Dispatch di Wes Anderson, e Dune di Denis Villeneuve, la cui uscita in contemporanea su HBO Max non è ancora data per certa, mentre Luca Guadagnino ha diversi titoli attualmente in cantiere, dal remake di Scarface a quello di Lord of the Flies.