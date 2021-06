Bones and All: Timothée Chalamet nella prima foto del nuovo film di Luca Guadagnino

A poco meno di un mese dall'inizio delle riprese di Bones and All negli Stati Uniti, Deadline ha diffuso la prima foto ufficiale della nuova pellicola di Luca Guadagnino con protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell, il primo girato oltreoceano dal regista di Chiamami col tuo nome.

Questa è la sinossi ufficiale: "Il film racconta la storia di un primo amore, quello che porta Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall'animo combattivo, a unirsi e intraprendere un'odissea di centinaia di chilometri nell'America di Ronald Reagan, tra botole, passaggi segreti e stradine di provincia. Tuttavia, per quanto si sforzino, qualunque strada sembra riportarli al loro tremendo passato, fino al momento finale che deciderà se il loro amore sia realmente in grado di sopravvivere al loro essere altro rispetto al mondo che li circonda."

Basato sull'omonimo romanzo di Camille DeAngelis, Bones and All vede nel cast anche Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, David Gordon-Green e altri volti noti della filmografia di Guadagnino come Michael Stuhlbarg, Francesca Scorsese e Chloë Sevigny.

Ancora senza una data di uscita, il film è in produzione in questo periodo nella tri-state area dell'Ohio.

Dopo la lavorazione di Bones and All, lo ricordiamo, Guadagnino ha già anticipato che si dedicherà al remake di Scarface targato Universal.