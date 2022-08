Bones and All: Timothée Chalamet cannibale nel teaser dell'horror di Luca Guadagnino

Ricapitoliamo: Luca Guadagnino, già regista di Chiamami col tuo nome che lanciò Timothée Chalamet, collabora nuovamente con l'attore ormai lanciatissimo con Bones and All, misto fra horror, romance e road movie che racconterà la storia d'amore fra due cannibali. Vi serve sapere altro? Ecco il teaser del film candidato a Venezia.

Vi avevamo già anticipato gli assurdi contorni di Bones and All, il nuovo film che riunirà la coppia Luca Guadagnino e Timothée Chalamet, rispettivamente dietro e davanti la cinepresa, per un film dal respiro internazionale che, però, somiglia più al remake di Suspiria che a Chiamami col tuo nome. O forse, in realtà, il che incuriosisce ancor di più, una via di mezzo. Ora il film si aggiudica il primo teaser in assoluto in vista della kermesse del Lido, inserito nel promettente programma del Festival di Venezia 2022, uno dei migliori degli ultimi anni. Trovate il video in calce all'articolo.

Per affrescare i contorni di questo nuovo, particolarissimo progetto, nulla di meglio che affidarsi allo stesso Guadagnino, rivoltosi a Fantastic Men qualche mese fa: “Mi piace pensare che Bones and All sia un film estremamente romantico, che affronta il romanticismo che risiede dentro di noi e nelle relazioni in generale. Certo, c'è l'aspetto letterario che si tratti di un film su due amanti cannibali, il che è estremo in molti modi, ma penso che l'aspetto più estremo del film sia l'intensità dei sentimenti che queste persone attraversano, quasi l'impossibilità di provare amore”.

Dopo una momentanea prigione dei registi causata da alcuni flop a inizio carriera, Luca Guadagnino si è ripreso al massimo proprio giocando su un altro livello, quello hollywoodiano, da A Bigger Splash a Chiamami col tuo nome, da Suspiria a Bones and All, che viene descritto come un road movie ambientato per le strade degli Stati Uniti degli Anni ’80. A completare il cast Taylor Russell nei panni di Maren, anima gemella di Chalamet, ma anche attori del calibro di Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance.