Bones and All: al Sundance Film Festival in arrivo un premio per Guadagnino

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Bones and All, Luca Guadagnino è riuscito a raccontare - in modo per nulla banale - un universo giovanile fatto di semplice e pura bellezza. Dopo quest'ultimo lavoro, il regista italiano verrà premiato al prossimo Sundance Film Festival.

La carriera del regista è fitta di lavori acclamati sia dal pubblico che dalla critica e che gli sono valsi, nel corso negli anni, numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Quello che riceverà nel gennaio del prossimo anno a Park City (Salt Lake City), andrà a celebrare la voglia di Guadagnino di spingersi oltre i confini del cinema, dimostrando una passione per la settima arte profonda ed intensa.

Non è la prima volta che il nome di Guadagnino viene accostato al Sundance Film Festival. Già nel 2010 il regista presentò il suo I Am Love, da lui scritto e diretto, con la camaleontica Tilda Swinton protagonista. Fin dai primi passi nell'industria cinematografica, il regista ha attirato l'attenzione di molti per il suo essere un visionario del settore, che lo ha riconosciuto - in via definitiva - solo dopo la pellicola del 2017 Chiamami col tuo nome e che gli ha permesso di costruire un inseparabile binomio artistico con il giovane Timothée Chalamet.

L'approccio del regista è tale da riuscire ad indagare l'amore e le relazioni romantiche da innumerevoli punti di vista, dal dramma all'horror. Proprio per questo motivo - e a parer nostro - l' International Icon Award che gli verrà conferito appare più che meritato. In attesa di ulteriori novità, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Guadagnino su Bones and All!