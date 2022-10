Bones and All: il sensazionale poster italiano del nuovo film con Timothée Chalamet

Vision Distribution presenta il nuovo poster ufficiale di Bones and All, prossimo film diretto dall'acclamato autore italiano Luca Guadagnino con protagonista la star di Dune e Chiamami col tuo nome Timothée Chalamet.

Il film, vincitore del Leone d'argento alla regia e del Premio Marcello Mastroianni per la migliore attrice emergente a Taylor Russell alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è scritto da David Kajganich, che aveva già collaborato con il regista per Suspiria e A Bigger Splash, ed è un adattamento del romanzo di Camille DeAngelis “Bones & All” (“Fino all’osso”), edito in Italia da Panini Books.

Nel cast, oltre a Taylor Russell e a Timothée Chalamet, anche Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance. Il film è prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions con The Apartment Pictures, Memo Films, 3 Marys Entertainment, Elafilm e Tenderstories, in associazione con Vision Distribution e in collaborazione con SKY. Tra i produttori anche Luca Guadagnino, Theresa Park, Marco Morabito, Dave Kajganich, Francesco Melzi d’Eril, Lorenzo Mieli, Gabriele Moratti e Timothée Chalamet.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Bones and All: il film, come ricorda anche il poster, uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 23 novembre.