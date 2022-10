Bones and All: pubblicato il nuovo trailer del film con Timothee Chalamet

Dopo i 10 minuti di applausi per Bones and All a Venezia di un mese fa, le aspettative per il film diretto da Luca Guadagnino crescono sempre di più ed ora a rendere il tutto ancora più allettante ci pensa il nuovissimo trailer, fresco di pubblicazione.

Dopo la fortunata esperienza di Chiamami col tuo nome, Timothee Chalamet ed il regista Luca Guadagnino hanno nuovamente collaborato per portare sul grande schermo la storia d'amore cannibalica tra il giovane serial killer Lee e Maren, interpretata da Taylor Russell.

Un nuovo trailer di Bones and All è stato rilasciato da poche ore e in queste immagini esclusive possiamo osservare l'adolescente Maren e una sua nuova amica mentre, durante un innocuo pigiama party, si dipingono le unghie e si rilassano. Sdraiate l'una accanto all'altra, Maren afferra poi la mano dell'amica in un gesto apparentemente intimo, prima di morderle un dito. La scena si trasforma così in puro caos, con l'amica spaventata che cerca di respingere Maren.

La seconda metà del trailer mostra, invece, alcuni scorci della giovane co-protagonista che lotta per far fronte alla sua fame di carne umana prima di incontrare il sognatore Lee, con il quale condividerà la sua (a dir poco particolare) propensione per il cannibalismo.

Insomma, una storia d'amore dalle tinte horror che lo stesso regista ha però ridimensionato, affermando che il suo Bones and All sarebbe potuto essere ancora più cruento di quanto non lo sia nella sua versione finale: "Ho girato molto di più, ma durante il processo di montaggio, io e il mio montatore siamo stati sempre chiari sul fatto che non avremmo mai dovuto essere egoisti riguardo alla nostra capacità di ritrarre l'orrore. C'era molto dolore tra questi personaggi, dovevamo rendergli omaggio. È stato molto bello, umiliante, reverenziale".

Non resta che attendere il 23 novembre per poter ammirare nuovamente in azione (l'ormai adorato da tutti) Timothee Chalamet.