Bones and All: pubblicata una nuova clip del film di Luca Guadagnino

Esattamente di un mese fa è la pubblicazione del trailer italiano di Bones and All, diretto da Luca Guadagnino e con protagonista Timothée Chalamet. A pochi giorni dall'uscita ufficiale del film, una nuova clip è stata da poco rilasciata in anteprima .

Il cannibalico ed adolescenziale amore descritto in Bones and All arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 23 novembre. In attesa di poter vedere nuovamente sul grande schermo il binomio di successo Guadagnino - Chalamet (già insieme per Chiamami col tuo nome del 2017), una nuova clip è stata pubblicata da poche ore.

La sequenza mostra Maren (Taylor Russell) che organizza un pigiama party con un gruppo di giovani amici durante il quale scopre di avere voglia di qualcosa di un po' più inquietante delle solite caramelle. Se siete deboli di stomaco è assolutamente consigliata la massima prudenza. Interpretato da Russell, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Jake Horowitz e Mark Rylance, il film segue una coppia di amanti cannibali, Maren (Russell) e Lee (Chalamet) che, partiti insieme per un viaggio in auto attraverso l'America, cercheranno di indagare ed approfondire il loro insolito legame.

Secondo Guadagnino il film "parla di un amore impossibile, di diseredati e del sogno di trovare una casa. È la storia di due giovani che scoprono che per loro una casa vera e propria non esiste e devono per questo reinventarla. Maren e Lee sono alla ricerca della loro identità".

In attesa dell'uscita del film, qui il poster italiano di Bones and All!