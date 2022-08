Bones and all non ha nulla a che fare con le accuse di cannibalismo ad Armie Hammer

Dopo aver incensato Top Gun Maverick e Tom Cruise, il regista nostrano Luca Guadagnino ha rispedito al mittente tutte le insinuazioni dai social secondo le quali il suo nuovo film Bones and all sarebbe collegato alle accuse di cannibalismo rivolte ad Armie Hammer.

Come anticipato dal primo teaser trailer di Bones and all, infatti, il film con Timothée Chalamet racconterà la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un ragazzo solitario dall’animo combattivo, e sarà un horror romantico collegato al mondo dei cannibali: tuttavia non c'è alcuna connessione con le controversie che circondano la figura di Armie Hammer, e Guadagnino si è detto scandalizzato e offeso al solo pensiero.

"Non mi è mai neanche venuto in mente", ha detto il regista, che ha diretto sia Timothée Chalamet che Armie Hammer nell'acclamato Chiamami col tuo nome. "Mi sono reso conto del possibile collegamento solo in seguito, quando le persone hanno iniziato a raccontarmi di queste strane allusioni che la gente stava iniziando a fare sui social media". Guadagnino ha garantito che non c'è alcuna correlazione tra Bones and all e Armie Hammer, e che la scelta di realizzare il film è scaturita dalla lettura della sceneggiatura di David Kajganich, adattata dal romanzo di Camille DeAngelis “Fino all’osso”, edito in Italia da Panini Books.

Il film esordirà in concorso al Festival di Venezia e sarà successivamente distribuito in Italia da Vision Distribution, che ne ha acquistato i diritti.