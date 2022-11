Bones and All, Luca Gudagnino parla del film: 'Non puntiamo all'effetto shock'

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Bones and All arriverà finalmente nelle sale. La storia fatta di amore e cannibalismo con Timothee Chalamet e Taylor Russell, secondo il regista Luca Guadagnino, non puntava allo scioccare il pubblico ma a raccontare degli outsider.

Luca Guadagnino negli ultimi anni è riuscito a farsi un nome ad Hollywood. Moltissime star aspirano a partecipare a suoi film sia per le tematiche che tratta sia per la grandissima fattura qualitativa. Mentre ha una data d'uscita Challengers il nuovo film con Zendaya, il cineasta sta promuovendo Bones and All, pellicola che cerca di raccontare il cannibalismo e come questo porti i protagonisti a vivere ai margini della società.

L'intero film, infatti, segue l'evoluzione della storia d'amore dei personaggi di Taylor Russell e Timothee Chalamet entrambi guidati da questa smodata passione per la carne umana. Entrambi sono costretti a muoversi ai margini diventando la miglior rappresentazione di quelle persone che, a causa di disturbi di qualsiasi tipo, vengono messe in un angolo o ignorate. L'obiettivo di Guadagnino pare fosse quello di raccontare semplicemente la loro natura e il loro modo di affrontarla. "Non abbiamo mai voluto puntare sul valore shock, mai" ha chiarito. "Volevamo essere coerenti con la natura del film come una sorta di racconto morale in cui si potesse vedere la lotta che questi personaggi affrontano per quanto riguarda la loro natura e come potrebbero superarla o meno. Questo è quello che abbiamo fatto".

Il film, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, ha vinto il Leone D'Argento conquistando il pubblico de La Biennale. Se volete scoprire qualcosa di più vi proponiamo la nostra recensione di Bones and All, nuovissimo film di Luca Guadagnino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!