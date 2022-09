Bones and All, Luca Guadagnino: 'Poteva essere molto più cruento'

Bones and All è stato accolto da 10 minuti di applausi alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia ma a quanto pare, nei piani iniziali di Luca Guadagnino, il film con Timothée Chalamet sarebbe dovuto essere di gran lunga più violento e sconvolgente.

"Avevamo delle scene assai più violente, poteva essere molto più cruento" ha detto il regista parlando del risultato finale di Bones and All e ha poi aggiunto: "Ho girato molto di più, ma durante il processo di montaggio, io e il mio montatore siamo stati sempre chiari sul fatto che non avremmo mai dovuto essere egoisti riguardo alla nostra capacità di ritrarre l'orrore. C'era molto dolore tra questi personaggi, dovevamo rendergli omaggio. È stato molto bello, umiliante, reverenziale".

Luca Guadagnino ha poi rivelato di non essere assolutamente preoccupato da quello che potrebbe essere il riscontro del pubblico: "Non era preoccupato di sconvolgere il pubblico. "Credo nell'intelligenza delle persone. Non voglio mettere il pubblico in una situazione passiva. Mi piace che il pubblico sia attivo durante il film. Se ciò si verifica, ho la possibilità di esprimere complessità che potrebbero sembrare intollerabili".

Bones and All non ha nulla a che vedere con Armie Hammer, Guadagnino ha voluto precisarlo più e più volte. La tempistica del rilascio di questa pellicola è infatti del tutto casuale. I lavori sono partiti ben prima delle accuse rivolte alla star di Chiamami col tuo nome, dopo la lettura della sceneggiatura di David Kajganich, adattata dal romanzo di Camille DeAngelis intitolato Fino all'osso.