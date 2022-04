Bones and All, il film di Luca Guadagnino su una coppia cannibale: 'Sarà molto romantico'

C'è qualcosa di veramente raccapricciante nella storia di una coppia di cannibali che si aggira per l'America in cerca di carne umana. Ma se il regista e il protagonista sono gli stessi di Chiamami col tuo nome, il film non può che essere metafora di una romantica storia d'amore. Così Luca Guadagnino definisce il suo imminente Bones and All.

Dei tanti, numerosissimi progetti in lavorazione che vedano la partecipazione di Timothée Chalamet, l’ultimo di Luca Guadagnino poteva non essere quello più atteso e molti di voi potrebbero addirittura non averne mai sentito parlare. È certamente più atteso il secondo capitolo di Denis Villeneuve che vede Chalamet nei panni di Paul Atreides, con il regista che ha definito Dune 2 la più grande sfida della sua carriera, più ancora del primo capitolo. Ma se il film di Villeneuve deve ancora iniziare le riprese, quello di Guadagnino le ha già concluse.

Impostosi come uno dei registi italiani in grado di lavorare con cast internazionali a partire da A Bigger Splash per arrivare al remake di Suspiria, Guadagnino si rese immortale nel mezzo con il film che più lanciò la carriera di Chalamet: Chiamami col tuo nome. Ora i due tornano a collaborare per un adattamento, dallo sceneggiatore di A Bigger Splash Dave Kajganich, del romanzo di Camille DeAngelis che vede come suoi protagonisti una coppia di amanti cannibali che si aggirano per le strade degli Stati Uniti negli Anni ‘80. L’anno scorso avevamo visto una prima foto on the road di Bones and All. Ora però il film è entrato nella sua fase di post-produzione e dovrebbe uscire in autunno.

Queste le parole del regista durante un’intervista per Fantastic Men: “Mi piace pensare che Bones and All sia un film estremamente romantico, che affronta il romanticismo che risiede dentro di noi e nelle relazioni in generale. Certo, c'è l'aspetto letterario che si tratti di un film sugli due amanti cannibali, il che è estremo in molti modi, ma penso che l'aspetto più estremo del film sia l'intensità dei sentimenti che queste persone attraversano, quasi l'impossibilità di provare amore”. Nel cast, semplicemente stellare, anche Taylor Russell, Michael Stuhlbarg, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Chloe Sevigny, Francesca Scorsese e David Gordon Green.

A fianco di questo, sempre con la MGM, Guadagnino sta portando avanti le riprese di Challengers, un film che riunisce Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist. Con la produzione in corso a Boston, il progetto sceneggiato da Justin Kuritzkes è descritto dal regista come una "storia d'amore triangolare ambientata nel mondo del tennis". La storia segue un'ex tennista che ora è l’allenatrice di suo marito e lo inserisce in un evento Challenger per frenare una recente serie di sconfitte, dove lui dovrà affrontare però il suo ex migliore amico in quanto anche ex amante della moglie. Siete confusi? Anche noi, ma aspettiamo con ansia entrambi i progetti.