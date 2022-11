Bones and All: la carne umana 'era buonissima' sul set, ecco di cosa era fatta

Nei set che coinvolgono scene di cannibalismo con carne umana, come in Bones and All con Timothée Chalamet e Taylor Russell, di solito si usa carne animale. Ma sul set di Luca Guadagnino non è andata così e anzi non era chiaro (all'inizio) di cosa fosse fatta. Ma secondo le testimonianze: "Era buonissima". Dobbiamo spaventarci?

Doveva essere un film sull’amore, romantico, con una vena di horror a far da contorno, almeno così ce l’aveva descritto Luca Guadagnino durante la produzione. Ma ora che è passato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e si è mostrato in diversi trailer, abbiamo capito che Bones and All non è per deboli di stomaco, anche solo a giudicare dalla locandina. Lee e Maren sono due giovani cannibali dell’America profonda che si lanciano in un viaggio on the road verso l’amore e verso l’ossessione. Ossessione per la carne umana.

Non è la prima volta che un set si trova costretto (ovviamente) a usare dei surrogati per sostituire quella carne. Succede spesso sui film di zombie infatti, dove normalmente viene usata carne animale. In questo caso invece si è optato per una strana miscela, ma non perché ci fosse qualche membro vegetariano sul set, almeno a quanto racconta la protagonista Taylor Russell ai microfoni di SlashFilm.

Spiega l’attrice: "In una nota, Luca Guadagnino segnalava che avremmo mangiato che sciroppo di mais. Ma so che non lo era, perché ricordo che l'incredibile team degli effetti speciali e il team che si occupava di tutto quel genere di cose mi dissero che erano ‘ciliegie al maraschino, cioccolato fondente e involtini di frutta’. Se vi suona bene, è perché è così. Era molto dolce e molto più gustoso di qualsiasi altra cosa voi possiate immaginare”.

Nel frattempo, Timothée Chalamet è in Italia per promuovere il film con Luca Guadagnino e proprio di recente ha fatto un passaggio televisivo da Fabio Fazio.