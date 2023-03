Bones and all: la cannibal love-story di Luca Guadagnino arriva su Sky (e in streaming)

A diversi mesi dall'uscita di Bones and all al cinema in Italia, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino si prepara a debuttare in televisione grazie a Sky Cinema e in streaming in esclusiva su NOW.

Storia d'amore cannibale di una dolcezza tanto sublime quanto oscura e inquietante, il film sarà in onda lunedì 27 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Presentato alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e premiato con il Leone d’argento per la migliore regia a Luca Guadagnino, il film vede protagonisti Taylor Russell (vincitrice a Venezia del Premio Marcello Mastroianni per la miglior attrice emergente) e Timothée Chalamet. Con loro nel cast anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper e Jake Horowitz.

Bones and all racconta la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo: è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura. La sceneggiatura, scritta da David Kajganich, è basata sul romanzo "Bones & All” (“Fino all’osso”) di Camille DeAngelis.

Per prepararvi alla visione, date un'occhiata al trailer ufficiale di Bones and all.