Bones and All, quasi 10 minuti di applausi a Venezia per il nuovo film di Luca Guadagnino

Il nuovo film di Luca Guadagnino Bones and All sta incantando la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove è stato accolto con una standing ovation di quasi dieci minuti.

Il film ha segnato il 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes ed è stato salutato dalla critica internazionale come un'opera emozionante e di grande sensibilità: “Bones & All è fondamentalmente una storia d'amore meravigliosa, devastante e tragica che in più momenti farebbe piangere Čechov”, ha scritto Indiewire, mentre per il Guardian: “Bones And All è un film stravagante e oltraggioso: spaventoso e sorprendente nel suo distorto idealismo romantico”. The Playlist inoltre ha detto che: “Quello che emerge, alla fine, è un inno al dono di se stessi: le tue ossa e tutto il resto" e secondo il Times "Guadagnino ha raggiunto il compito quasi impossibile di trasformare un film che dalle premesse poteva sembra un B-movie su due carnivori in fuga in una tenera parabola sull'intensità dolorosa del primo amore”. Secondo Hollywood Reporter, infine, “gli interessi apparentemente divergenti di Guadagnino per il romance e l'horror non si sono mai incontrati così idealmente come qui, giocati su una tela in costante movimento”

Bones and All rappresenta il ritorno di Guadagnino sul grande schermo dopo il remake di Suspiria e l'avventura televisiva di We are who we are, mini-serie di HBO. Il regista è a lavoro anche sul remake di Scarface, che sarà presumibilmente la sua prossima opera.

