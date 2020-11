Bone Tomahawk è il western-horror da non perdere stasera: tutto quello che c'è da sapere

Stasera su Cielo a partire dalle 21:20 torna in onda Bone Tomahawk, western-horror del 2015 scritto e diretto da S. Craig Zahler e interpretato da Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins e Lili Simmons.

Se state cercando un film per questa domenica di fine novembre e siete amanti sia del western che dell'horror, allora proprio non potete perdervelo: opera prima di Craig Zahler, uno dei più interessanti e innovativi cineasti statunitensi degli ultimi anni, racconta la micidiale e sanguinosa avventura di uno sceriffo e alcuni suoi aiutanti che, nel tentativo di salvare la giovane moglie di un concittadino, si addentreranno nel territorio di una tribù di indiani cannibali, che hanno assaltato il villaggio e rapito la donna per farci Dio solo sa che cosa.

Zahler, che viene dalla letteratura e che aveva già esplorato il Far West in chiave horror con i raccapriccianti e violentissimi romanzi A Congregation of Jackals (2010) e Wraiths of the Broken Land (2013), conduce personaggi e spettatori lungo una discesa infernale che sarebbe diventata caratteristica del suo cinema: il tema del progressivo peggioramento della situazione dei protagonisti sarebbe infatti tornato in Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi e soprattutto nel suo ultimo film Dragged Across Concret, arrivato in Italia proprio quest'anno.

Bone Tomahawk, tra le altre cose, donò a Kurt Russell il suo tipico look baffuto e barbuto che vanta ancora oggi, e che nel 2015 - lo stesso anno di uscita di questo film - sfoggiò anche in The Hateful Eight di Quentin Tarantino, altro western a dir poco atipico. Coincidenza nella coincidenza, The Hateful Eight si ispirò largamente a La Cosa di John Carpenter, autore al quale Zahler è spesso accostato per via dell'essenzialità del suo stile di regia e dei suoi film.

Esattamente come faceva Carpenter, tra l'altro, Zahler compone la colonna sonora dei suoi stessi film. Per altri approfondimenti, quindi, non possiamo che rimandarvi all'Everycult di Bone Tomahawk.