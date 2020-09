Bond, anche Henry Golding vorrebbe interpretare 007 al cinema

Con l'avvicinarsi dell'ultima avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond in No Time To Die, continuano a farsi sempre più insistenti i rumor su chi potrebbe interpretare la celebre spia, e gli attori più spesso nominati nei fancast del web sono stati interrogati in merito. Cosa avrà detto, ad esempio, Henry Golding?

C'è chi dice Tom Hardy. C'è chi propone Henry Cavill. C'è anche chi vorrebbe una donna nel ruolo.

Tutti parlano di James Bond e di chi dovrebbe essere il prossimo attore a raccogliere il testimone da Daniel Craig, e non è la prima volta che si sente parlare di un altro promettente volto di Hollywood per il ruolo di 007: Henry Golding.

Intervistato da NME, l'attore di Crazy Rich Asians e The Gentlemen ha risposto con decisione alla domanda "Ti piacerebbe interpretare James Bond?".

"Ovviamente sì! Credo che ogni attore nel pieno delle sue capacità mentali sarebbe il primo a dire 'Al 100%'. È un personaggio così ricco da interpretare" afferma, e rivela di essere un grande appassionato della saga cinematografica "Ci sarà parecchia agitazione quando Craig si ritirerà? Penso proprio di sì, ma sapete, da grande fan dei film, sono elettrizzato all'idea di vederla continuare e che vi sarà presto del nuovo materiale".

Golding, di origini britanniche e malesiane, e che ha già avuto la sua dose di azione, gangster e operazioni criminali, ha sicuramente tutte le carte in regola per portare sullo schermo la spia inglese.

Ma voi che ne pensate? Vi piacerebbe Henry Golding come nuovo James Bond? Fateci sapere la vostra nei commenti.