Bond 25: voci sul possibile titolo ufficiale del film

Il venticinquesimo capitolo del franchise di James Bond ha subito sinora diversi scossoni, dallo slittamento della data d'uscita ai problemi legati alla sceneggiatura. Diversi terremoti che il film pare abbia superato e che adesso lascia trapelare quello che potrebbe essere il titolo ufficiale, secondo voci che arrivano da Production Weekly.

La voce in questione si riferisce al film di Bond con il titolo Eclipse. Non ci sono ancora conferme sull'ufficialità ma Production Weekly aveva annunciato a febbraio anche il titolo provvisorio della lavorazione del film, Shatterhand - poi smentito - con la produzione del film in programma per il 6 aprile nei Pinewood Studios di Londra e a Matera, in Italia.

Se davvero Eclipse dovesse confermarsi come titolo ufficiale, continuerebbe quella tradizione recente che vede i film di James Bond intitolati con un solo vocabolo, come Spectre o Skyfall.

Tuttavia Eclipse potrebbe rivelarsi semplicemente un altro titolo provvisorio della lavorazione; ricordiamo che Shatterhand fa riferimento a Bloefeld, presente nei romanzi di Bond, lasciato in vita alla fine di Spectre e che in teoria avrebbe potuto far parte di Bond 25.



Attualmente Rami Malek, fresco premio Oscar per Bohemian Rhapsody, è impegnato a recitare nel ruolo del villain, nel film che vede Daniel Craig alla sua ultima interpretazione nei panni dell'agente 007, mentre Naomie Harris, Ralph Fiennes e Ben Whishaw torneranno nei rispettivi ruoli.

Il venticinquesimo capitolo del franchise di James Bond arriverà nelle sale l'8 aprile 2020.