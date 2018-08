Bond 25: si riscrive la sceneggiatura, uscita posticipata?

Ormai saprete che il regista Danny Boyle ha abbandonato la regia del venticinquesimo capitolo di James Bond per divergenze creative e, a quanto pare, riguardo la scelta dell'attore per dare il volto del villain.

Ora Variety riporta che questa uscita di scena avrebbe causato non pochi problemi dietro le quinte nella realizzazione di questo nuovo episodio della saga, che vedrà nuovamente Daniel Craig nei panni dell'Agente 007. Come svela Variety lo script che Boyle ha firmato in coppia con John Hodge, di conseguenza, non verrà utilizzato e i produttori avranno bisogno di una nuova sceneggiatura in fretta e in furia.

A quanto pare, i produttori sarebbero alla ricerca di uno sceneggiatore o di un regista/sceneggiatore che possa prendere le redini del progetto. Nonostante questo, è chiaro che il tempo che verrà impiegato nella scrittura del nuovo copione potrebbe far slittare la produzione di questo Bond 25, previste per inizio 2019, a data da destinarsi, il che vorrebbe dire - automaticamente - anche un posticipo della sua release, fissata per il novembre del 2019.

Dovremmo conoscere, dunque, un nuovo regista e un nuovo sceneggiatore molto presto se i produttori non vorranno posticipare più di tanto il progetto. Vi terremo aggiornati per tutte le novità a riguardo.