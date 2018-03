Bond 25: secondo voci Danny Boyle dirigerà il film quest'anno se lo script verrà approvato

Una voce che circola in queste ore, al momento solo un rumor, sostiene chedirigeràentro la fine dell'anno, ma solamente se la sceneggiatura verrà approvata. Le speculazioni sul prossimo regista del film su 007 sono iniziate immediatamente dopo l'abbandono del franchise da parte di, regista di

L'editorialista del Daily Mail, Baz Bamigboye, riferisce quindi che il regista di Trainspotting potrebbe dirigere il film su James Bond entro la fine dell'anno.

Tuttavia la partecipazione di Boyle al progetto dipende da un fattore importante: la sceneggiatura. In precedenza il collaboratore di Boyle, John Hodge, stava lavorando ad uno script di Bond 25, diverso da quello al quale stavano lavorando Neal Purvis e Robert Wade. Infatti la maggior parte delle persone credeva che la partecipazione di Hodge avesse aperto la strada a Danny Boyle per ottenere la regia del film.

Bamigboye scrive che i produttori, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, così come la star, Daniel Craig, sono favorevoli a quest'ipotesi. Sembra che Craig voglia un regista del calibro di Danny Boyle alla regia del film. Daniel Craig ha contribuito a rivitalizzare il franchise di James Bond con il suo lavoro in Casino Royale nel 2006, diretto da Martin Campbell. Dopo il passo falso di Quantum of Solace di Marc Forster, è arrivato Skyfall di Sam Mendes, la pellicola di maggior successo dell'intera saga sinora.

Daniel Craig tornerà per la quinta e ultima volta nei panni di James Bond. Chi lo dirigerà?

Danny Boyle ha certamente tutte le qualità per dirigere un film del genere, avendo gestito diverse tipologie di film nel corso della sua carriera, avendo oltretutto una buona padronanza della storia e dello sviluppo del personaggio.

La scelta di Boyle potrebbe suggerire l'intenzione dei produttori di tornare alle atmosfere di Skyfall e allontanarsi da quelle più generiche di Spectre e Quantum of Solace.