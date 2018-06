Bond 25 RUMOR: Helena Bonham Carter sarà la villain del nuovo film?

Bond 25 sarà l'ultimo film in cui vedremo Daniel Craig vestire i panni della spia con licenza di uccidere. E in questo nuovo "take" del personaggio, James Bond potrebbe trovarsi di fronte un'inusuale villain: Helena Bonham Carter.

Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, l'attrice inglese sarebbe la scelta dei produttori, quella su cui starebbero cioè "mettendo gli occhi" come si dice in gergo. Non solo: la fonte riporta anche che ci sarebbe Angelina Jolie come preferita da molti, mentre i registi preferirebbero scegliere la Carter.

Vi ricordiamo però, che questo è un vero e proprio rumor, quindi la cosa va presa decisamente "con le pinze". Per adesso infatti, nessuno, né la Bonham Carter, né Daniel Craig, hanno confermato o smentito la notizia.

Chissà... Secondo voi sarebbe una buona scelta per interpretare la villain? Del resto lei ci sa fare con i ruoli perfidi (come Bellatrix Lestrange in Harry Potter è stata davvero malefica), oppure preferireste Angelina? Ditecelo nei commenti!

Bond 25 sarà diretto da Danny Boyle e prodotto dalla Universal Pictures.