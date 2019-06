Bond 25: rivelato il titolo ufficiale del nuovo film con Daniel Craig diretto da Fukunaga?

Grazie a un nuovo tweet pubblicato da un account di news su James Bond, quindi tutt'altro che ufficiale, suggerisce il nuovo titolo del venticinquesimo film della saga diretto come sappiamo da Cary Fukunaga.

Il tweet mostra la foto di una cartella con su scritto quello che si presume essere il titolo ufficiale della pellicola, ovvero A Reason to Die. Ci sono state speculazioni riguardo al titolo ufficiale della pellicola fin dalle prime settimane di pre-produzione e ci si aspettava che con l'annuncio dell'inizio delle riprese e del casting sarebbe stato rivelato, ma così non è stato. Non c'è stata nemmeno una conferma in merito neanche al momento della diffusione in streaming di un dietro le quinte ufficiale con le immagini dal set giamaicano di Fukunaga.

Ricordiamo che la produzione della pellicola ha vissuto un periodo decisamente turbolento, con il licenziamento di Danny Boyle per divergenze creative con i produttori prima e i rimaneggiamenti in corsa della sceneggiatura, per cui è stata ingaggiata anche Phoebe Waller-Bridge, l'autrice e attrice di Fleabag. Gli ultimi rumour parlavano invece di dissensi con il nuovo regista, ma Fukunaga ha prontamente smentito queste ultime voci, scherzandoci perfino su e la stessa cosa è stata fatta da Rami Malek, che della pellicola sarà il villain. Altra tegola per la produzione è stata sicuramente l'infortunio occorso a Daniel Craig e che ha causato l'interruzione forzata delle riprese per qualche settimana. L'attore, dopo un breve periodo di riposo, è tornato regolarmente sul set per riprendere il suo lavoro.

Vi ricordiamo che, nonostante le numerose interruzioni, la data di uscita del film è ancora fissata per l'8 aprile 2020. Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Rami Malek sul villain del nuovo film della saga.

