Bond 25, rivelata la sinossi ufficiale di No Time to Die

Fino a poche ore fa il venticinquesimo film di James Bond era ancora avvolto dal mistero. Ciò che si sapeva, in pratica, era che le riprese sono state effettuate a Londra e in Giamaica, e che sarà probabilmente l'ultima volta di Daniel Craig nel ruolo del protagonista.

Tutto, però, è cambiato in un attimo, quando un video su Youtube ha rivelato il titolo del film, No Time to Die, e la relativa sinossi.

Il film noto fino a stamattina col titolo provvisorio Bond 25 inizia a quanto pare con una versione molto diversa dello 007 a cui sono abituati i fan. Secondo la sinossi ufficiale, Bond si è ritirato a vita privata e cerca di vivere lontano dalla violenza che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Ma quando il suo vecchio collega Felix Leiter (Jeffrey Wright) lo rintraccia e gli chiede aiuto, Bond è chiamato a compiere un'ultima missione.

"In No Time to Die" recita la sinossi, "Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. Ma la sua pace è di breve durata, poiché il suo amico Felix Leiter della CIA si presenta a chiedere il suo aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito finirà per rivelarsi molto più complicata del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di pericolose nuove tecnologie."

Il film è interpretato, oltre che da Craig, da Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux e Billy Magnussen. No Time to Die è attualmente in fase di produzione a Londra, dopo un lungo stop a causa di un infortunio sul set occorso a Daniel Craig, che ha subito un intervento chirurgico alla caviglia.

No Time to Die sarà nei cinema l'8 aprile 2020.