Bond 25: Phoebe Waller-Bridge risponde ai rumor su Lashana Lynch come nuovo agente 007

Nelle ultime settimane un report del Daily Mail ha anticipato che Lashana Lynch interpreterà una nuova agente 007 nel prossimo capitolo di James Bond, essendo il personaggio di Daniel Craig (temporaneamente) fuori servizio.

Questa rivelazione insieme ai rumor sul sostituto di Craig, tra cui è stato citato anche Idris Elba, ha portato molti a speculare sul fatto che l'attrice potrebbe diventare la protagonista della prossima saga dedicata all'agente doppio-zero.

Oggi, intervistata da The Hollywood Reporter anche riguardo al successo della serie Fleabag in cui recita da protagonista, la sceneggiatrice del film Phoebe Waller-Bridge ha risposto a queste voci senza negare né confermare: "L'intera operazione ha il potenziale di dare vita a nuovi iconici personaggi in ogni momento."

La Waller-Bridge è stata ingaggiata da Sony Pictures per dare una rinfrescata alla sceneggiatura di Bond 25 dopo che Scott Z. Burn aveva già riscritto completamente lo script iniziale. Dopo l'addio di Danny Boyle per divergenze creative lo studio ha inoltre affidato il film a Cory J. Fukunaga: qui potete trovare le prima immagini dal set di Bond 25, dove recentemente è stato avvistato anche Christoph Walz al ritorno ufficiale nei panni di Blofeld.

Il film debutterà nelle sale l'8 aprile 2020 e firmerà l'addio di Daniel Craig al franchise.