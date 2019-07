In Bond 25 Lashana Lynch interpreterà una nuova 007

Stando a quanto riportato dal Daily Mail, giornale britannico storicamente vicino alla produzione bondiana, in James Bond 25 l'attrice di Captain Marvel Lashana Lynch interpreterà una nuova agente 007.

Dalla sinossi generale del film diretto da Cary Fukunaga, sappiamo che la trama partirà da un James Bond in pensione ritiratosi in Giamaica: altri dettagli non sono stati noti, ma pr il Daily Mail, essendo Bond lontano dal servizio operativo, il suo capo M ha promosso a nuovo doppio-zero l'agente donna interpretato dalla Lynch.

Se il report del magazine britannico dovesse risultare vero, allora potrebbe offrire uno spunto davvero interessante nelle dinamiche del film: fondamentalmente la Lynch interpreterà una nuova Bond-Girl, ma con la nomina di agente doppio-zero; i fan della saga sanno di certo che non le Bond-Girl hanno già agito sul campo al fianco del protagonista in molti film precedenti, ma questa sarebbe la prima volta che una di loro sia al pari del grado di Bond.

Secondo quanto riportato sempre dal Daily Mail, comunque, la nomina a doppio-zero non impedirà a Bond di cercare di sedurla: ma in questo caso, quale sarà il ruolo di Madeleine Swann (Léa Seydoux)?

Bisognerà aspettare aprile 2020 per scoprirlo.

Per altre notizie, vi rimandiamo all'annuncio ufficiale di Christoph Waltz in Bond 25 e ad un particolare studio delle relazioni amorose di James Bond: secondo gli esperti, infatti, dopo così tanti rapporti sessuali occasionali l'agente segreto al servizio di Sua Maestà dovrebbe aver contratto da tempo la clamidia.