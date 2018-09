Bond 25: ecco chi sostituirà Danny Boyle alla regia del nuovo film della saga

Per evitare di rinviare l'uscita già fissata di Bond 25, la produzione sta accelerando la ricerca del regista che sostituirà Danny Boyle, che qualche giorno fa ha abbandonato l'incarico a causa di divergenze creative.

Nonostante i recenti rumor puntassero in direzione di Jean-Marc Vallée, pare che MGM ed Eon abbiano ridotto la lista di candidati a tre nomi: Bart Layton, Yann Demange e S.J. Clarkson.

Il 21 agosto scorso è stato comunicato che Danny Boyle avrebbe lasciato il progetto dopo aver flirtato con l'idea di dirigere un film della saga di Bond sia nel 2012 (Skyfall), sia nel 2015 (Spectre). Boyle aveva firmato inserendo nel suo contratto due clausole, la prima che gli avrebbe permesso di finire di dirigere una commedia le cui riprese sarebbero dovute iniziare quest'estate, mentre la seconda avrebbe costretto la produzione di Bond 25 a scartare la sceneggiatura già approvata e accettarne una seconda, scritta da Boyle e dal suo co-sceneggiatore di Trainspotting John Hodge. La cosa non ha fatto molto piacere a Daniel Craig, che stando a quanto riportato si è trovato in disaccordo anche riguardo al casting della nuova Bond-Girl e del nuovo cattivo. Le divergenze hanno portato all'allontanamento di Boyle, e ora la produzione sembra aver individuato il suo sostituto in uno dei tre candidati sopracitati.

Demange è stato acclamato per al Telluride Film Festival per White Boy Rick, mentre Layton ha ottenuto un successo simile al Sundance Film Festival col suo American Animals. La Clarkson, invece, recentemente è stata annunciata come regista del prossimo Star Trek 4, diventando la prima regista donna a dirigere un film del celebre franchise sci-fi. Qualora venisse scelta per il nuovo film di James Bond, segnerebbe lo stesso primato anche per la saga di 007.