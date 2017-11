Bond 25: Denis Villeneuve non dirigerà il nuovo 007!

La EON Productions deve trovare prima possibile un regista per il suo prossimo film, Bond 25 , che arriverà in sala nel 2019.non sarà al comando della pellicola che vedrà il ritorno dinei panni della spia più famosa al mondo per, forse, l'ultima volta.

Il motivo per il quale Villeneuve non lavorerà a questo film è che la priorità è concentrarsi sul suo prossimo progetto, Dune. parlando con Playlist il regista ha rivelato infatti che:

"Il fatto è che adesso non lo so, ma ascoltate. Daniel Craig è un attore che ispira molto e quindi, ad un certo punto, ho avuto qualche contatto per eventualmente entrare nel progetto però sono davvero impegnatissimo al momento con Dune. Però devo assolutamente dire che avere il privilegio di lavorare con lui sarebbe un sogno. Mi piacerebbe lavorare con Daniel e un film di Bond sarebbe allettante. Ma è una questione di tempistiche sbagliate, credo."

Non appena avremo notizie su chi verrà scelto per dirigere il prossimo Bond 25 ve lo faremo sapere.