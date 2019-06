Bond 25: David Arnold non sa nulla di un suo ritorno come compositore

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, David Arnold ha parlato di un suo eventuale ritorno nella composizione delle musiche del franchise dedicato a James Bond e di quanto queste ipotesi siano fondate.

Arnold, che di recente è stato sotto i riflettori per il suo lavoro nelle musiche di Good Omens, la serie Amazon Prime Video con David Tennant e Michael Sheen scritta da Neil Gaiman, si è occupato delle colonne sonore della saga di James Bond da Il domani non muore mai fino a Quantum of Solace, risalente al 2008.



Interpellato su un suo possibile ritorno con il 25° film della saga diretto da Cary Fukunaga, Arnold ha risposto: "E' la tipica situazione in cui non c'è alcuna notizia. Semplicemente, io non ho sentito nulla. Ma la mia matita è sempre pronta per lui se James deciderà di tornare da me. Se non lo farà, sarò ugualmente emozionato all'idea di guardare il nuovo film così come tutti gli altri. Lo adoro ancora e mi piace anche il team che ci sta lavorando attualmente".



Arnold è anche co-autore insieme al compianto Chris Cornell della celebre "You Know My Name", canzone che faceva da sigla d'apertura a Casino Royale e che gli valse una nomination ai Grammy Award e una ai BAFTA. Arnold è il compositore che ha composto più colonne sonore nella saga di Bond dopo John Barry, il quale è responsabile di ben 11 colonne sonore della saga, e si fece da parte con l'arrivo di Sam Mendes, il quale chiamò invece il suo abituale collaboratore Thomas Newman per le musiche di Skyfall e Spectre. Il nuovo film di James Bond attualmente sprovvisto di un titolo ufficiale e con Fukunaga alla regia vedrà anche la presenza di Rami Malek nei panni del villain.



L'uscita è stata fissata per l'8 aprile 2020. La produzione è stata recentemente rallentata dall'infortunio di Daniel Craig. Phoebe Waller-Bridge è invece stata assunta per migliorare lo script in alcuni punti.