Bond 25: Danny Boyle alla regia, John Hodge al lavoro sul secondo script del film?

C’è grande attesa attorno alla nuova avventura cinematografica di James Bond , interpretato ancora una volta dall’attore. Deadline ha lanciato alcune ore fa l’esclusiva secondo la quale il registasarebbe in lizza per dirigere il film e lo sceneggiatore di, starebbe scrivendo un nuovo script ad hoc.

Prima di addentrarci nella notizia riportata dall’attendibile portale di informazione sul mondo dell’intrattenimento, è bene precisare che di ufficiale, per il momento, sappiamo soltanto che Bond 25 uscirà nelle sale cinematografiche l’8 novembre 2019 e sarà scritto da Neal Purvis e Robert Wade, entrambi già autori delle passate avventure con Daniel Craig.

Deadline, invece, tenendo conto di quanto ascoltato dal proprio insider, scrive che il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore John Hodge, i quali in passato hanno già lavorato assieme per Trainspotting, starebbero percorrendo un progetto alternativo a quello dichiarato ufficialmente dalla MGM, un lavoro che, una volta ultimato, presenteranno per convincere i dirigenti a dare il via libera per lo sviluppo delle loro idee elaborate.

Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla vicenda e capire se la MGM e i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson accantoneranno il lavoro svolto dai due sceneggiatori ingaggiati e il cui nome è stato annunciato la scorsa estate oppure decideranno di proseguire con quanto già dichiarato. Se la proposta avanzata da Boyle e da Hodge non dovesse andare in porto bisognerà capire anche quale film-maker verrà ingaggiato per Bond 25 e a tal proposito la lista dei tre candidati in pole position sarebbe composta da David Mackenzie, Yann Demange e Denis Villeneuve.