Bond 25, confermato ufficialmente il ritorno di Christoph Waltz!

Dopo lo scoop lanciato ieri dal Daily Mail, Variety ha confermato ufficialmente che Christoph Waltz tornerà a vestire i panni del villain Blofeld nel nuovo film di James Bond.

L'attore si unisce quindi ai volti noti che appariranno nell'ultimo capitolo dell'Agente 007 di Daniel Craig insieme a Ralph Fiennes, Lea Seydoux e Naomie Harris.

Tra i villain più celebri del franchise di James Bond, Ernst Stavro Blofeld in passato è stato interpretato da attori del calibro di Donald Pleasence e Max von Sydow ed è apparso per la prima volta nella saga di Craig in Spectre (2015).

L'agente 007 si prepara quindi ad affrontare ben due agonisti, o almeno così pare, nel capitolo che concluderà la saga iniziato con Casinò Royale: insieme a Blofeld ci sarà infatti il villain interpretato da Rami Malek, recente vincitore del premio Oscar per la sua performance in Bohemian Rhapsody.

Le riprese di Bond 25, titolo provvisorio in attesa di quello ufficiale, si stanno svolgendo in questo momento a Londra e ad agosto si sposteranno in Italia, per la precisione a Gravina. Nonostante un infortunio sul set, Craig si è subito ripreso e recentemente si è mostrato con la prima immagine ufficiale di Bond 25.

Diretto da Cory Fukunaga, il film arriverà nelle sale ad aprile 2020.