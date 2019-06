Bond 25 è condannato? Nuovi rumor suggerirebbero problemi tra Fukunaga e la troupe

Non c'è pace per i dannati, e l'ultimo in linea temporale è il giù controverso e problematico Bond 25. Solo pochi giorni erano infatti ricominciate le riprese dopo l'infortunio di Daniel Craig e adesso il nuovo (presunto) dramma, questa volta interamente legato al comportamento del regista Cary Fukunaga (True Detective).

Va sottolineato: la fonte della notizia è il The Sun, non sempre attendibile in queste occasioni, anche se a volte si rivela esatto. Sono comunque situazioni da behind the scene e se mai verranno confermato, lo saranno a film ormai uscito nelle sale, dunque prendete tutto come un rumor e con le dovute precauzioni.



Fatte le dovute premesse, passiamo ai fatti. Stando infatti a diverse fonti del sito web, sul set di Bond 25 ci sarebbe stato proprio in queste ultime ore un vero e proprio ammutinamento, dovuto a un ritardo di ben tre ore del regista durante una fase anche abbastanza importante di riprese. È però il motivo del ritardo a sorprendere, sempre stando a quanto scrive il The Sun, visto che Fukunaga si sarebbe assentato per giocare ai videogiochi. Tutto questo, con l'intera troupe ad aspettarlo sul luogo della produzione.



Il ritardo ha generato un effetto a cascata, facendo subire alla crew le ripercussioni del disinteresse del regista. Per non accumulare ulteriore ritardo e restare indietro con il lavoro, infatti, il personale di produzione avrebbe detto alla troupe che avrebbe dovuto lavorare anche il weekend e oggi, che è la Festa del Papà. Proprio questa richiesta ha portato all'ammutinamento sul set, con molti membri della troupe che si sono rifiutati di lavorare il fine settimana e nei giorni di riposo.



Per tutti i problemi già segnalati e anche per questa aggiunta, un ulteriore fonte del The Sun avrebbe parlato di Bond 25 come "di un film condannato". Non sappiamo quanto di tutto questo sia vero, ma una cosa è certa: il nuovo capitolo del franchise non può permettersi ulteriori ritardi e scaramucce.