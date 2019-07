Bond 25: il compositore Dan Romer torna a collaborare con Cary Fukunaga

Sony Pictures ha finalmente scelto il compositore che lavorerà alle musiche di James Bond 25, nuovo atteso capitolo della saga che vedrà per l'ultima volta Daniel Craig nei panni dell'Agente 007.

IndieWire ha infatti rivelato che la colonna sonora del film sarà curata da Dan Romer, collaboratore di lunga data di Cary Fukunaga che in passato ha realizzato le particolari e suggestive musiche di Beasts of No Nation e Maniac.

Nei mesi scorsi si era parlato del possibile ingaggio del veterano David Arnold, autore della colonna sonora dei primi due film con Daniel Craig (Casino Royal e Quantum of Solace), e del premio Oscar per La La Land Justin Hurwitz, ma a quanto pare lo studio ha deciso di dare una rinfrescata alla saga insieme a Fukunaga.

Le riprese di Bond 25 si stanno svolgendo in questo momento a Londra, con Daniel Craig che si è recentemente mostrato nella prima immagine ufficiale del film, ma buona parte del film sarà ambientato in Jamaica.

Il film arriverà nelle sale di tutto il mondo ad aprile 2020 ma attualmente non ha ancora un titolo ufficiale: nei giorni scorsi è emersa in rete un'immagine che potrebbe aver anticipato il titolo A reason to die. Siete curiosi di vedere il nuovo capitolo della saga? Fatecelo sapere nei commenti.