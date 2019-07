Bond 25: ad agosto e settembre le riprese si sposteranno a Gravina

La Puglia farà da sfondo ad alcune sequenze di Bond 25, il nuovo film con protagonista l'agente 007 interpretato per l'ultima volta da Daniel Craig. Nei mesi di agosto e settembre il set si sposterà infatti a Gravina, dove verranno girate diverse scene della pellicola. Proprio in previsione dell'arrivo della troupe si è svolta una riunione.

Questa mattina a Gravina si sono incontrati il sindaco Alessio Valente, insieme agli uffici comunali con la Polizia Locale, la Sovrintendenza Archeologia, e i responsabili Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, alla presenza di Lotus Production srl.

"La città di Gravina potrà ancora una volta essere conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la sua bellezza e per la sua storia. Si tratta di un'opportunità senza pari, e per coglierla siamo al lavoro da mesi. Ora si avvicina la fase cruciale ed è fondamentale intensificare gli sforzi perché ogni cosa vada per il meglio".



Daniel Craig è da pochi giorni tornato sul set del film - mettendosi subito alla guida di un'Aston Martin - dopo l'infortunio alla caviglia nel corso delle riprese in Giamaica, che ha reso necessario un piccolo intervento chirurgico.

L'uscita del film è prevista per l'8 aprile 2020, diretto da Cary Fukunaga e interpretato, tra gli altri, anche da Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux e Ralph Fiennes.

Nel film ci sarà anche Rami Malek nei panni del villain, specificando recentemente come nessun tipo di terrorismo religioso è previsto nel film.